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Госструктурам представлены предложения по Алиментному фонду

Госструктурам представлены предложения по Алиментному фонду Проанализирован международный опыт, связанный с исполнительным механизмом алиментного фонда, и официально представлены предложения в соответствующие государственные структуры
Милли Меджлис
3 ноября 2023 г. 16:25
Госструктурам представлены предложения по Алиментному фонду

Проанализирован международный опыт, связанный с исполнительным механизмом Алиментного фонда, подготовленные предложения представлены в соответствующие государственные структуры.

Как передает Report, об этом сообщила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в ходе обсуждения проекта закона “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год”.

По ее словам, большинство обращений, поступивших в возглавляемый ею комитет, связаны с этим вопросом: “Многие страны имеют значительный опыт в этой области”.

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Версия на азербайджанском языке Aliment Fondu ilə bağlı dövlət qurumlarına təkliflər təqdim olunub

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