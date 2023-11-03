Госструктурам представлены предложения по Алиментному фонду

Проанализирован международный опыт, связанный с исполнительным механизмом алиментного фонда, и официально представлены предложения в соответствующие государственные структуры

Проанализирован международный опыт, связанный с исполнительным механизмом Алиментного фонда, подготовленные предложения представлены в соответствующие государственные структуры.

Как передает Report, об этом сообщила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в ходе обсуждения проекта закона “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год”.

По ее словам, большинство обращений, поступивших в возглавляемый ею комитет, связаны с этим вопросом: “Многие страны имеют значительный опыт в этой области”.