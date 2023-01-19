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Ряд госслужащих будет получать компенсацию

Ряд госслужащих будет получать компенсацию Государственные служащие, назначенные в порядке ротации на должности за пределами территории проживания, будут получать компенсацию и единовременную выплату.
Милли Меджлис
19 января 2023 г. 10:44
Ряд госслужащих будет получать компенсацию

Государственные служащие, назначенные в порядке ротации на должности за пределами территории проживания, будут получать компенсацию и единовременную выплату.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "О государственной службе".

Согласно изменению, государственным служащим, назначенным в порядке ротации на должности за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают, будут выплачиваться компенсации и единовременные выплаты в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке Rotasiya qaydasında yaşadığı ərazidən kənarda vəzifəyə təyin olunan dövlət qulluqçularına kompensasiya veriləcək

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