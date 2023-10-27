Госкомитет: Возросло число детей, отправленных в интернаты

Мы обеспокоены ростом числа детей, отправляемых в школы-интернаты.

Мы обеспокоены ростом числа детей, отправляемых в школы-интернаты.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель аппарата Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Джейран Рахматуллаева во время выступления на общественных слушаниях на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".

По ее словам, в Азербайджане принимаются превентивные меры по вопросу направления детей в интернаты.

“Однако, несмотря на все это, к сожалению, число детей, направляемых в школы общеобразовательных учреждений интернатного типа, продолжает расти. Так, в 2021 году это число составило 9 960, а в 2022 году-10 062 ребенка”, - сказала Рахматуллаева.