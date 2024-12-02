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Госкомитет по делам беженцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах

Госкомитет по делам беженцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах.
Милли Меджлис
2 декабря 2024 г. 14:25
Госкомитет по делам беженцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов на слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, уже начата работа по сбору документов из архивных фондов и личных архивов западных азербайджанцев, подтверждающих факт их депортации.

"В частности собираются удостоверения личности, документы, подтверждающие право собственности на имущество, трудовые книжки и пр. Документы систематизируются по территориальному принципу, будет создан единый архивный фонд. Работа ведется уполномоченной комиссией при Госкомитете", - сказал он.

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Версия на английском языке Fuad Huseynov: Efforts underway to digitize data on Western Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynov: Qərbi azərbaycanlılarla bağlı məlumatların elektronlaşdırılması istiqamətində işlər aparılır

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