Госкомитет по делам беженцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах.

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев намерен создать цифровую базу данных о западных азербайджанцах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов на слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, уже начата работа по сбору документов из архивных фондов и личных архивов западных азербайджанцев, подтверждающих факт их депортации.

"В частности собираются удостоверения личности, документы, подтверждающие право собственности на имущество, трудовые книжки и пр. Документы систематизируются по территориальному принципу, будет создан единый архивный фонд. Работа ведется уполномоченной комиссией при Госкомитете", - сказал он.