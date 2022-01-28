Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане

Государство будет определять порядок пожертвования религиозным структурам денежных средств в любой форме. Процесс будет регулировать Государственный комитет по работе с религиозными образованиями.

Государство будет определять порядок пожертвования религиозным структурам денежных средств в любой форме. Процесс будет регулировать Государственный комитет по работе с религиозными образованиями.

Об этом Report сказал член комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Джейхун Мамедов, комментируя изменения в закон "О свободе вероисповедания".

Он отметил, что в связи с этим будут разработаны определенные правила, посредством которых будет определена форма пожертвований.

"Предлагаемые изменения в закон предусматривают прием пожертвований как в наличной форме, так и по перечислению. Считаю, что это изменение также внесет свой вклад в обеспечение отчетности и прозрачности в данной сфере. Время от времени в обществе идут различные дискуссии о судьбе пожертвований. В настоящее время в нашей стране есть пример Фонда "YAŞAT". Я думаю, что, создав такую систему, мы сможем обеспечить прозрачность поступления средств", - отметил депутат.

Отметим, что согласно предлагаемой поправке к статье 18-й закона "О свободе вероисповедания", религиозные структуры могут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать их наличными или посредством банковской карты, почты, электронных платежных систем или через интернет.