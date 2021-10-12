О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госбюджет Азербайджана на 2022 год представят в Милли Меджлис на этой неделе

Госбюджет Азербайджана на 2022 год представят в Милли Меджлис на этой неделе На этой неделе в Милли Меджлис Азербайджана должен быть представлен проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами.
Милли Меджлис
12 октября 2021 г. 12:09
Госбюджет Азербайджана на 2022 год представят в Милли Меджлис на этой неделе

На этой неделе в Милли Меджлис Азербайджана должен быть представлен проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами.

Как сообщает Report, согласно статье 13 закона "О бюджетной системе" (представление в Милли Меджлис документов о государственном бюджете на очередной бюджетный год), проект закона "О государственном бюджете на очередной бюджетный год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами вносится на обсуждение и утверждение Милли Меджлиса не позднее 15 октября текущего года в соответствии с пунктом 2 статьи 109 Конституции.

Государственный бюджет на очередной бюджетный год утверждается в Милли Меджлисе не позднее 20 декабря текущего года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gələn ilin dövlət büdcəsi bu həftə parlamentə təqdim edilməlidir

Самое важное

МИД Румынии: Азербайджан - наш крупнейший торговый партнер на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджан - наш крупнейший торговый партнер на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
11 октября 2021 г. 17:39
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
11 октября 2021 г. 13:22
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
11 октября 2021 г. 12:42
В Азербайджане беременная студентка отказалась от учебы в вузе из-за вакцинации
В Азербайджане беременная студентка отказалась от учебы в вузе из-за вакцинации
11 октября 2021 г. 12:17
Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
11 октября 2021 г. 12:17
ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала
ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала
11 октября 2021 г. 12:03
Президент Азербайджана: Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене
Президент Азербайджана: Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене
11 октября 2021 г. 11:56
Прошел год со дня ракетного обстрела Арменией Гянджи 
Прошел год со дня ракетного обстрела Арменией Гянджи 
11 октября 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi