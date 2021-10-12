Госбюджет Азербайджана на 2022 год представят в Милли Меджлис на этой неделе

На этой неделе в Милли Меджлис Азербайджана должен быть представлен проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами.

На этой неделе в Милли Меджлис Азербайджана должен быть представлен проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами.

Как сообщает Report, согласно статье 13 закона "О бюджетной системе" (представление в Милли Меджлис документов о государственном бюджете на очередной бюджетный год), проект закона "О государственном бюджете на очередной бюджетный год" вместе с прилагаемыми к нему другими документами вносится на обсуждение и утверждение Милли Меджлиса не позднее 15 октября текущего года в соответствии с пунктом 2 статьи 109 Конституции.

Государственный бюджет на очередной бюджетный год утверждается в Милли Меджлисе не позднее 20 декабря текущего года.