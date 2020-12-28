Госбюджет Азербайджана на 2021 год принят во втором чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год" был вынесен на обсуждение во втором чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год" был вынесен на обсуждение во втором чтении.

Как сообщает Report, доходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в размере 25 427,0 млн манатов, что составляет 33,6% от ВВП, это на 1 303,0 млн манатов, или 5,4% больше прогноза 2020 года, и на 1 208,9 млн манатов, или 5% выше по сравнению с показателями исполнения госбюджета 2019 года.

Расходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 28 543,0 млн манатов (удельный вес в ВВП - 37,7%), что на 1 050,8 млн манатов или на 3,8% больше, чем в 2020 году, и на 4 117,1 млн манатов или на 16,9% больше показателей исполнения бюджета 2019 года.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.