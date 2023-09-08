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Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку

Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку.
Милли Меджлис
8 сентября 2023 г. 12:23
Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку

Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте Об утверждении ”Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда от 24 февраля 2023 года”.

В документе отмечается, что в названии соглашения слова "Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд" заменены словами "Азербайджано-узбекская инвестиционная компания" ("Фонд").

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkətinin baş ofisi Daşkənddə, nümayəndəliyi isə Bakıda yerləşəcək

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