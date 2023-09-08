Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку

Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку.

Главный офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании будет расположен в Ташкенте, а представительство - в Баку.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте Об утверждении ”Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда от 24 февраля 2023 года”.

В документе отмечается, что в названии соглашения слова "Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд" заменены словами "Азербайджано-узбекская инвестиционная компания" ("Фонд").