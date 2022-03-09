Главным управлением по борьбе с коррупцией в прошлом году рассмотрено свыше 10 тыс. обращений

В прошлом году Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана рассмотрено 10 200 обращений граждан.

В прошлом году Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана рассмотрено 10 200 обращений граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2021 году.

Было отмечено, что из 4 265 (83%) из 5 131 обращения, поступившего в колл-центр "161" Главного управления, были взяты на контроль и направлены в соответствующие министерства, комитеты и организации.

В то же время 392 обращения (8%) были расследованы в структурах прокуратуры, 474 (9%) - в Главном управлении. По 67 (14%) обращениям, расследованным Главным управлением, были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.