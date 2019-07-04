Главы политических партий встретились с содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ

Руководители политических партий, представленных в Милли Меджлисе Азербайджана, встретились с содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком.

Как сообщили Report в парламенте, во встрече приняли участие заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде, председатель партии "Ана Вэтэн" Фазаил Агамалы, председатель партии Народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, председатель Партии "Движение национального возрождения" Фарадж Гулиев, Председатель Социал-демократической партии Араз Ализаде, председатель партии "Вахдат" Таир Керимли, председатель Партии демократического просвещения Эльшан Мусаев.

С.Новрузов отметил, что подобные встречи важны для обмена мнениями.

По его словам, Азербайджан придает большое значение отношениям с ПАСЕ, страна намерена и впредь расширять сотрудничество в будущем: "Наши депутаты активно участвуют в различных мероприятиях организации, выражают объективное отношение к вопросам, поднятым в рамках структуры".

В ходе встречи лидеры политических партий проинформировали о деятельности в общественно-политической жизни страны и заявили, что активно участвуют в законодательном процессе.

Депутаты высказали свое мнение о выполнении обязательств Азербайджаном перед Советом Европы и урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак рассказал о проведенных им в ходе визита встречах и переговорах. Было отмечено, что ПАСЕ внимательно следит за демократическими процессами в Азербайджане, организация заинтересована в укреплении сотрудничества со страной.

Стороны обменялись мнениями об отношениях между Азербайджаном и Советом Европы, ходе мониторингового процесса и других вопросах, представляющих взаимный интерес.