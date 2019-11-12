Глава парламентского комитета раскритиковал экспертов-экономистов

"Нет никаких оснований связывать с Азербайджаном факты "голландского синдрома", "проклятой нефти" к сожалению, время от времени озвучиваемые теми, кто не оценивает успехи государства, не ценить крупномасштабные работы Государственного нефтяного фонда Азербайджана и придерживаться взглядов, вредящих национальным интересам".

Как передает Report, об этом во время обсуждения госбюджета на будущий год сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

По словам председателя комитета, часть средств ГНФАР направляется на важные расходы, предусмотренные в госбюджете. Это вносит вклад в увеличении экономической мощи государства: "Ни одна страна не застрахована от глобальных рисков. На мировых рынках стоимость нефти выросла по независящим от нас причинам. В прошлом году баррель нефти предлагали оценивать в 40 долларов. Говорили, что государство раздувает бюджет. Реальность доказала, что парламент принял верное решение. В связи с принятием 55 долларов за баррель нефти в госбюджете на будущий год также некоторые органы печати написали, что правительство предпринимает такой шаг для раздувания бюджета. Хотя этого требовали проведенные расчеты".