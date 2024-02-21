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Глава Палаты представителей Таджикистана назвал обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности важным событием

Глава Палаты представителей Таджикистана назвал обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности важным событием Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 21 февраля встретилась с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, прибывшей с визитом в нашу страну для участия в 14-й пл
Милли Меджлис
21 февраля 2024 г. 22:07
Глава Палаты представителей Таджикистана назвал обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности важным событием

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 21 февраля встретилась с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, прибывшей с визитом в нашу страну для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Таджикистаном в различных сферах. Взаимные визиты и встречи глав государств играют важную роль в углублении отношений между нашими странами и народами, сказала спикер.

На встрече было подчеркнуто важное значение межпарламентских связей в укреплении межгосударственных отношений, а также отмечена важность сотрудничества в рамках групп дружбы, действующих в законодательных органах двух стран.

Сахиба Гафарова высоко оценила участие таджикских депутатов в качестве наблюдателей на внеочередных президентских выборах, проведенных впервые на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории. В ходе беседы председатель Милли Меджлиса отметила, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, а в сентябре прошлого года в результате успешных антитеррористических мероприятий локального характера полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Она довела до внимания, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.

Председатель Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоир Зокирзода выразил заинтересованность в развитии связей с Азербайджаном. Махмадтоир Зокирзода передал поздравления по случаю внеочередных президентских выборов.

Гость сказал, что существуют широкие потенциальные возможности для расширения сотрудничества между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах. М.Зокирзода отметил, что развитие сотрудничества между законодательными органами и взаимные визиты парламентских делегаций важны для обмена опытом и информацией. Он высоко оценил проведение в Азербайджане 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи и говорил о важности взаимовыгодного сотрудничества в рамках этой структуры.

М.Зокирзода назвал важным событием обеспечение территориальной целостности Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan Nümayəndələr Palatasının sədri: Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi mühüm hadisədir

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