Глава Палаты представителей Таджикистана назвал обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности важным событием

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 21 февраля встретилась с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, прибывшей с визитом в нашу страну для участия в 14-й пл

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 21 февраля встретилась с делегацией во главе с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, прибывшей с визитом в нашу страну для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Таджикистаном в различных сферах. Взаимные визиты и встречи глав государств играют важную роль в углублении отношений между нашими странами и народами, сказала спикер.

На встрече было подчеркнуто важное значение межпарламентских связей в укреплении межгосударственных отношений, а также отмечена важность сотрудничества в рамках групп дружбы, действующих в законодательных органах двух стран.

Сахиба Гафарова высоко оценила участие таджикских депутатов в качестве наблюдателей на внеочередных президентских выборах, проведенных впервые на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории. В ходе беседы председатель Милли Меджлиса отметила, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, а в сентябре прошлого года в результате успешных антитеррористических мероприятий локального характера полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Она довела до внимания, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.

Председатель Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоир Зокирзода выразил заинтересованность в развитии связей с Азербайджаном. Махмадтоир Зокирзода передал поздравления по случаю внеочередных президентских выборов.

Гость сказал, что существуют широкие потенциальные возможности для расширения сотрудничества между нашими странами в политической, экономической и гуманитарной сферах. М.Зокирзода отметил, что развитие сотрудничества между законодательными органами и взаимные визиты парламентских делегаций важны для обмена опытом и информацией. Он высоко оценил проведение в Азербайджане 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи и говорил о важности взаимовыгодного сотрудничества в рамках этой структуры.

М.Зокирзода назвал важным событием обеспечение территориальной целостности Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.