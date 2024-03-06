Глава комитета: В Азербайджане есть учителя с зарплатой в 3000 манатов

В Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 1500, 2500 и 3000 манатов.

В Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 1500, 2500 и 3000 манатов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию заявил председатель комитета Бахтияр Алиев.

Он отметил, что в общеобразовательных и дошкольных учреждениях осуществляется процесс сертификации, и это стимулирующая мера: "Важно, чтобы педагоги работали над собой, повышали свои знания, навыки и компетентность, что окажет влияние на рост их заработной платы".

Б. Алиев сказал, что набравшие высокие баллы на сертификационном экзамене учителя получат прибавку к своей зарплате: "Это также дает основание говорить о том, что с 2026 года минимальная зарплата наших учителей будет примерно превышать 1 000 манатов. На сегодняшний день у нас есть преподаватели, которые получают зарплату в размере 1500, 2500 и 3000 манатов. Речь идет об общеобразовательных учреждениях, также это касается дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений".