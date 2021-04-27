Глава комитета: "В Азербайджан планируется завезти еще 5 млн доз вакцин"

"Мы предполагаем, что в ближайшее время этот процесс охватит лиц возрастом до 40 лет”

"В Азербайджан планируется завезти еще 5 миллионов доз вакцины".

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он подчеркнул отсутствие в стране дефицита вакцин: “Немногие граждане проявляют желание вакцинироваться. Каждый из нас должен активно участвовать в просветительской работе по агитации вакцинирования. В настоящее время в Азербайджане проводится вакцинация граждан старше 40 лет. Мы предполагаем, что в ближайшее время этот процесс охватит лиц возрастом до 40 лет”.