Глава комитета парламента: Создается ложный ажиотаж

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"Сегодня создается ложный ажиотаж. Государство принимает необходимые шаги в связи с падением цен на нефть и проводит другие мероприятия".

Как сообщат Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета по региональным вопросам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, эти вопросы раздуваются преимущественно зарубежными СМИ: "Сегодня государство выполняет много работ на доходы от нефти. Я думаю, эксперты должны выступать по телевидению и объяснять людям, чтобы они не верили ажиотажу. Наши люди не должны беспокоиться об этом вопросе. Государство и глава государства рядом с народом".