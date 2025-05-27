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Глава комитета: Долгие годы работы пластическим хирургом не делают эту практику законной

Глава комитета: Долгие годы работы пластическим хирургом не делают эту практику законной Глава комитета: Долгие годы работы пластическим хирургом не делают эту практику законной
Милли Меджлис
27 мая 2025 г. 14:02
Глава комитета: Долгие годы работы пластическим хирургом не делают эту практику законной

Многолетняя практика в качестве пластического хирурга не означает, что человек работал на законных основаниях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирсланов на заседании, посвященном обсуждению поправок в Трудовой кодекс и ряд медицинских законов.

Он отметил, что запрет на деятельность хирургов без диплома — необходимая мера.

"Мы уже стали свидетелями трагических последствий непрофессионализма. Отсутствие диплома должно быть достаточным основанием для запрета практики, независимо от стажа", - сказал он.

Амирсланов также подчеркнул, что в Азербайджане нет дефицита врачей.
"Количество медиков в стране достаточно, но их распределение неэффективно. Многие специалисты не хотят работать в регионах или не занимаются деятельностью по специальности. Это требует вмешательства Минздрава", - добавил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: Bir şəxsin uzun illər plastik cərrah kimi çalışması qanuni işlədiyi anlamına gəlmir

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