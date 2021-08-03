Глава комиссии: Оснований для лишения иммунитета депутата Салимова достаточно

"Представление генерального прокурора Кямрана Алиева парламенту "О лишении парламентского иммунитета депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адил оглы Салимова" было обсуждено в Дисциплинарной комиссии и принято заключение".

"Представление генерального прокурора Кямрана Алиева парламенту "О лишении парламентского иммунитета депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адил оглы Салимова" было обсуждено в Дисциплинарной комиссии и принято заключение".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов.

В заключении говорится: "Имеются достаточные основания для лишения иммунитета депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова и вопрос может быть вынесен на пленарное заседание парламента".

"Это событие станет для нас уроком”, - сказал председатель комитета, напомнив, что все равны перед законом.