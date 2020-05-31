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Депутат: Глава государства больше всех верен нашей республике

Глава государства больше всех верен нашей республике

"Если какой-то депутат высказывает ошибочную мысль, мы должны выразить мнение по этому поводу".

Как передает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам депутата, его коллега Вахид Ахмедов ошибочно прокомментировал мысли президента Ильхама Алиева: 

"Глава государства больше всех верен нашей республике. Господин президент подписал распоряжение о создании памятника в связи с АДР, распоряжение в связи со 100-летием АДР. Ильхам Алиев и его семья больше всех верны нашей государственности. Хочу сказать Вахиду Ахмедову: тогда обувь для солдат покупали родители, так как выделенные на это деньги шли в карманы. Мы гордимся нашей Армией. Не гордящиеся пусть похоронят месть".

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