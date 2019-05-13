Глава Госкомитета: Мы за рост числа женщин-депутатов в Азербайджане

"Мы являемся сторонниками увеличения числа женщин-депутатов".
Как сообщает Report, об этом на конференции "Гендерное равенство и медиа", проводимой в рамках инициированного Советом Европы проекта "Гендерное равенство и свобода прессы в Азербайджане" заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщины и ребенка Хиджран Гусейнова.
Она заявила, что впервые на муниципальных выборах в Азербайджане добились успеха лишь 4% женщин: "После этого мы начали просветительские мероприятия. Ныне в муниципальной системе задействованы 35% женщин. Достаточно высокое число женщин в этой системе достойно всяческих похвал. Мы являемся сторонниками этого. Мы выступаем за увеличение числа женщин-депутатов".
Səid QəribАвтор новости