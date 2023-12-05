Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ отправится в Словению

Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гулиев 6 декабря посетит словенский город Порторож для участия в 23-м заседании министерской сессии участников Барселонской конвенции и договора, организованной программой ООН по окружающей среде.

Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гулиев 6 декабря посетит словенский город Порторож для участия в 23-м заседании министерской сессии участников Барселонской конвенции и договора, организованной программой ООН по окружающей среде.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках сессии будут обсуждены практика стран по сохранению биоразнообразия, охране экосистем, предотвращению загрязнения морей и законодательная база в этой области.

Гулиев выступит на сессии "Зеленая трансформация: от решения к действию", где будут обсуждены принятые ПА ОБСЕ резолюции по зеленой экономике и изменению климата, меры по укреплению международного сотрудничества в этом направлении. А. Гулиев также расскажет о деятельности возглавляемого им комитета на предстоящий год.

По окончании мероприятия будет принята Порторожская декларация министров.

Визит Азая Гулиева завершится 8 декабря.