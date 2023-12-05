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Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ отправится в Словению

Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ отправится в Словению Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гулиев 6 декабря посетит словенский город Порторож для участия в 23-м заседании министерской сессии участников Барселонской конвенции и договора, организованной программой ООН по окружающей среде.
Милли Меджлис
5 декабря 2023 г. 10:40
Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ отправится в Словению
Report/ Firi Salim

Глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гулиев 6 декабря посетит словенский город Порторож для участия в 23-м заседании министерской сессии участников Барселонской конвенции и договора, организованной программой ООН по окружающей среде.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках сессии будут обсуждены практика стран по сохранению биоразнообразия, охране экосистем, предотвращению загрязнения морей и законодательная база в этой области.

Гулиев выступит на сессии "Зеленая трансформация: от решения к действию", где будут обсуждены принятые ПА ОБСЕ резолюции по зеленой экономике и изменению климата, меры по укреплению международного сотрудничества в этом направлении. А. Гулиев также расскажет о деятельности возглавляемого им комитета на предстоящий год.

По окончании мероприятия будет принята Порторожская декларация министров.

Визит Азая Гулиева завершится 8 декабря.

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Версия на английском языке Head of Azerbaijani delegation to OSCE PA to leave for Slovenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ATƏT PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Sloveniyaya gedəcək

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