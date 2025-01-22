Генсек ТЮРКПА: Тюркские государства должны ускорить продвижение зеленой энергии

Тюркские государства должны ускорить продвижение зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сюрейя Эр на втором заседании председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА.

По его словам, координация на международном уровне играет ключевую роль в снижении воздействия изменения климата и совершенствовании систем здравоохранения.

"Нагрузка на системы здравоохранения постоянно растет. Наша главная задача - принимать меры для уменьшения негативного воздействия изменения климата. Это крайне сложная задача. Мы верим, что сотрудничество тюркских государств внесет вклад в глобальные усилия по решению таких вопросов", - отметил Сюрейя Эр.