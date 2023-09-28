Генсек о кончине депутата Ганиры Пашаевой: Мы потеряли друга ТЮРКСОЙ

Мы потеряли значимого человека, который был влюблен в Тюркский мир.
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Он отметил, что Г.Пашаева была другом ТЮРКСОЙ.
"Мы потеряли важного человека, влюбленного в Тюркский мир, и друга ТЮРКСОЙ - Ганиру Пашаеву.
Выражаю соболезнования ее семье и всему Тюркскому миру", - написал С.Раев.
Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.
Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.
Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.