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Генсек Межпарламентского союза высоко оценил активное участие Азербайджана в деятельности организации

Генсек Межпарламентского союза высоко оценил активное участие Азербайджана в деятельности организации Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом в рамках визита в Женеву.
Милли Меджлис
15 октября 2024 г. 11:50
Генсек Межпарламентского союза высоко оценил активное участие Азербайджана в деятельности организации

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом в рамках визита в Женеву.

Как передает Report со ссылкой на Милли Меджлис, в ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества между парламентом Азербайджана и МПС. Было отмечено, что Милли Меджлис, взаимодействующий с международными парламентскими структурами на двусторонней и многосторонней основе, придает большое значение расширению связей с Межпарламентским союзом.

Мартин Чунгонг, в свою очередь, высоко оценил активное участие Азербайджана в деятельности МПС.

Спикер Сахиба Гафарова напомнила о различных встречах с генсеком и президентом МПС в рамках международных мероприятий, отметив, что активный диалог между сторонами является показателем намерения развивать отношения.

На встрече также обсуждались вопросы подготовки к Парламентской конференции, которая пройдет в ноябре этого года в Баку в рамках COP29. Подчеркивалось, что конференция позволит парламентариям обменяться мнениями и выступить с предложениями и новыми идеями в борьбе с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: Milli Məclis Parlamentlərarası İttifaqla əlaqələrin genişləndirilməsinə mühüm əhəmiyyət verir

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