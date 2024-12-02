Генпрокуратура: В ходе последней депортации из Армении убиты 216 азербайджанцев

Во время последней депортации из Армении в период с 1987 по 1991 год были убиты 216 азербайджанцев, 6522 человека признаны пострадавшими.

Во время последней депортации из Армении в период с 1987 по 1991 год были убиты 216 азербайджанцев, 6522 человека признаны пострадавшими.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника Следственного управления Генпрокуратуры Гасым Мамедов на слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, в рамках расследования преступления, совершенные против западных азербайджанцев, условно разделены на четыре временных периода - 1905-1907, 1918-1920, 1947-1953, 1987-1991 гг. В эти периоды было убито большое количество азербайджанцев и они подверглись насильственному переселению, сказал Мамедов.

Мамедов сообщил, что только в результате преступлений, совершенных в 1987-1991 годах, более 250 тысяч западных азербайджанцев были вынуждены покинуть родные дома.

"Следственные материалы также установили, что 216 человек были убиты в этот период, потерпевшими признаны 6522 человека", - сказал он.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что одним из важных аспектов в расследовании преступлений против западных азербайджанцев является сбор доказательств.

"На данном этапе мы стараемся собрать достоверные доказательства, подтверждающие совершение этих преступлений, в едином центре - в материалах уголовного дела. В то же время в различные зарубежные страны были направлены запросы о международной правовой помощи, в ряде случаев были получены необходимые документы", - сказал Мамедов.