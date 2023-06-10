Ганира Пашаева посетит Казахстан

Председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева 12 июня посетит Алматы (Казахстан).
Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Депутат примет участие в мероприятиях, организованных Казахским национальным университетом имени аль-Фараби по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В рамках визита депутат также примет участие в ряде мероприятий, связанных с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год и 115-летием выдающегося писателя Мир Джалала Пашаева.
Поездка завершится 19 июня.