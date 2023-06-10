Ганира Пашаева посетит Казахстан

Председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева 12 июня посетит Алматы (Казахстан)

Председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева 12 июня посетит Алматы (Казахстан).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутат примет участие в мероприятиях, организованных Казахским национальным университетом имени аль-Фараби по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках визита депутат также примет участие в ряде мероприятий, связанных с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год и 115-летием выдающегося писателя Мир Джалала Пашаева.

Поездка завершится 19 июня.