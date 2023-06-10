О нас

Ганира Пашаева посетит Казахстан

Ганира Пашаева посетит Казахстан Председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева 12 июня посетит Алматы (Казахстан)
Милли Меджлис
10 июня 2023 г. 14:10
Ганира Пашаева посетит Казахстан

Председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева 12 июня посетит Алматы (Казахстан).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутат примет участие в мероприятиях, организованных Казахским национальным университетом имени аль-Фараби по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках визита депутат также примет участие в ряде мероприятий, связанных с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год и 115-летием выдающегося писателя Мир Джалала Пашаева.

Поездка завершится 19 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qənirə Paşayeva Qazaxıstana səfər edəcək

Самое читаемое

ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi