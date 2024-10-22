Гафарова: Заседание инициативной группы по Западному Азербайджану пройдет в ближайшие дни

В ближайшие дни пройдет первое заседание созданной в Милли Меджлисе инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан.

В ближайшие дни пройдет первое заседание созданной в Милли Меджлисе инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Руководитель инициативной группы, депутат и председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли отметил, что Армения продолжает политику минного террора против Азербайджана.

"Учитывая происходящие процессы на основе обращения Общины в Милли Меджлисе была создана инициативная группа. Верю, что группа будет стремиться выполнить возложенные на нее задачи", - сказал он.