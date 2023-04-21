Гафарова: Обвинения Олега Матвейчева в адрес Азербайджана и Турции абсолютно неприемлемы

Обвинения Олега Матвейчева в адрес Азербайджана и Турции, его утверждения "о провоцировании конфликта Азербайджаном" вызывают большое сожаление и абсолютно неприемлемы.

Обвинения Олега Матвейчева в адрес Азербайджана и Турции, его утверждения "о провоцировании конфликта Азербайджаном" вызывают большое сожаление и абсолютно неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на имя спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

"Особенно прискорбно, что такое "мнение" выражается заместителем председателя комитета, ответственного за информационную политику в Государственной Думе", - отметила председатель ММ.

Как официальное лицо, вовлеченное в информационную деятельность, О.Матвейчев должен бы иметь более четкое видение ситуации в регионе, а также понимать, что такие высказывания бросают тень на посредническую деятельность Российской Федерации, пишется в письме Гафаровой.

Там же упоминаются ее последние встречи с Володиным, на которых они подробно обсудили ситуацию в регионе и обменялись мнениями об усилиях Азербайджана по установлению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, и о продолжающихся грубых нарушениях Арменией положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Как депутат, представляющий правящую партию "Единая Россия" в Государственной Думе, О.Матвейчев должен придерживаться официальной позиции Российской Федерации, которая состоит в углублении отношений с Азербайджанской Республикой на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности.

Сахиба Гафарова подчеркивает в своем письме необходимость вынесения оценки отмеченному высказыванию депутата Госдумы, и выражает надежду на то, что совместными усилиями мы и впредь будем препятствовать действиям, противоречащим духу отношений между нашими странами и парламентами.