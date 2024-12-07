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Фуат Октай: Мир между Азербайджаном и Арменией может стать основой для развития Южного Кавказа

Фуат Октай: Мир между Азербайджаном и Арменией может стать основой для развития Южного Кавказа 10:57
Милли Меджлис
7 декабря 2024 г. 11:18
Фуат Октай: Мир между Азербайджаном и Арменией может стать основой для развития Южного Кавказа

Мир между Азербайджаном и Арменией может стать основой для развития Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай на Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Баку.

Он напомнил, что в свое время парламент Азербайджанской Демократической Республики заключил свой первый договор с Османским государством.
"В то время (в начале 20-го века) наша нация переживала тяжелые испытания, но мы продолжали поддерживать друг друга в борьбе за свободу", сказал он.

Фуат Октай подчеркнул, что слова покойного президента Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" лучше всего отражают турецко-азербайджанские отношения.

"Наше сотрудничество укрепляется во всех сферах. Это единство особенно ярко проявилось во время Второй Карабахской войны. Мы уверены, что мир между Азербайджаном и Арменией будет достигнут. Этот уникальный шанс, появившийся после 44-дневной войны, может послужить основой для процветания всего Южного Кавказа", - сказал Октай.

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Версия на английском языке Fuat Oktay: Azerbaijan-Armenia peace could be key to South Caucasus dev’t
Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün təmini Cənubi Qafqazda inkişaf üçün zəmin ola bilər

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