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Военные преступления Франции могут быть обсуждены в рамках Движения неприсоединения

Военные преступления Франции могут быть обсуждены в рамках Движения неприсоединения 16:40 Колониальная политика Франции, ее преступления против человечности и военные преступления могут быть вынесены на обсуждение в Движении неприсоединения.
Милли Меджлис
16 ноября 2022 г. 16:59
Военные преступления Франции могут быть обсуждены в рамках Движения неприсоединения

Колониальная политика Франции, ее преступления против человечности и военные преступления могут быть вынесены на обсуждение в рамках организации Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, это отражено в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией сената Франции от 15 ноября 2022 года.

Принимая во внимание непрекращающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, Милли Меджлис призвал правительство Азербайджана как председателя Движения неприсоединения вынести на обсуждение в рамках организации колониальную политику Франции, ее преступления против человечности и военные преступления, совершенные ею.

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Версия на английском языке France's crimes against humanity may be discussed within Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке Fransanın insanlıq əleyhinə və hərbi cinayətləri Qoşulmama Hərəkatında müzakirəyə çıxarıla bilər

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