Военные преступления Франции могут быть обсуждены в рамках Движения неприсоединения

16:40 Колониальная политика Франции, ее преступления против человечности и военные преступления могут быть вынесены на обсуждение в Движении неприсоединения.

Колониальная политика Франции, ее преступления против человечности и военные преступления могут быть вынесены на обсуждение в рамках организации Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, это отражено в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией сената Франции от 15 ноября 2022 года.

Принимая во внимание непрекращающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, Милли Меджлис призвал правительство Азербайджана как председателя Движения неприсоединения вынести на обсуждение в рамках организации колониальную политику Франции, ее преступления против человечности и военные преступления, совершенные ею.