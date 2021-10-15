О нас
Report Georgia
Аудио новости

Франция выделила 500 тыс. евро на операции по разминированию в Азербайджане

Франция выделила 500 тыс. евро на операции по разминированию в Азербайджане "Несмотря на неконструктивную позицию Франции в период Отечественной войны, сегодня намерение данной страны принять участие в процессе разминирования на освобожденных от оккупации территориях является важной инициативой с точки зрения ускорения возвращени
Милли Меджлис
15 октября 2021 г. 12:37
Франция выделила 500 тыс. евро на операции по разминированию в Азербайджане
0 : 00
0 : 00

"Несмотря на неконструктивную позицию Франции в период Отечественной войны, сегодня намерение данной страны принять участие в процессе разминирования на освобожденных от оккупации территориях является важной инициативой с точки зрения ускорения возвращения вынужденных переселенцев в родные дома, обеспечения мира и стабильности в регионе".

Как передает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, вчера в Азербайджан с визитом прибыла делегация Национальной комиссии по уничтожению противопехотных мин Франции. В состав делегации входят председатель комиссии, генсек, представители МИД и Национальной ассамблеи Франции. Цель визита - обсуждение между соответствующими госструктурами плана мероприятий, включающего такие сферы, как поддержка операций по разминированию между Азербайджаном и Францией, помощь пострадавшим от мин, реализация проектов, касающихся информирования об опасности боеприпасов: "В этой связи ожидается подписание меморандума о взаимопонимании с ANAMA. В рамках ожидающегося меморандума в текущем году на реализацию указанных мероприятий Национальная комиссия Франции выделила 500 тыс. евро".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке France allocates EUR 500,000 for demining operations in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fransa Azərbaycanda minatəmizləmə əməliyyatlarına 500 min avro ayırıb

Другие новости из категории

Депутат: TƏBİB не оправдал себя
Депутат: TƏBİB не оправдал себя
15 октября 2021 г. 13:06
В Уголовный кодекс предложили добавить статью о культурном геноциде
В Уголовный кодекс предложили добавить статью о культурном геноциде
15 октября 2021 г. 12:07
Законопроект О Дне независимости принят в третьем чтении
Законопроект "О Дне независимости" принят в третьем чтении
15 октября 2021 г. 12:04
Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву
Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву
15 октября 2021 г. 11:21
Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент
Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент
15 октября 2021 г. 10:24
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
13 октября 2021 г. 14:13
На следующем заседании Милли Меджлиса будут обсуждены 10 вопросов
На следующем заседании Милли Меджлиса будут обсуждены 10 вопросов
13 октября 2021 г. 10:06
Депутаты Милли Меджлиса совершили визит в Россию
ФотоДепутаты Милли Меджлиса совершили визит в Россию
12 октября 2021 г. 21:43
Милли Меджлис принял новый законопроект О Дне независимости
Милли Меджлис принял новый законопроект "О Дне независимости"
12 октября 2021 г. 13:20
Госбюджет Азербайджана на 2022 год представят в Милли Меджлис на этой неделе
Госбюджет Азербайджана на 2022 год представят в Милли Меджлис на этой неделе
12 октября 2021 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi