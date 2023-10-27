Фонд ООН: В Азербайджане значительно снизился коэффициент материнской смертности

Согласно данным Госкомитета статистики, в Азербайджане значительно снизился коэффициент материнской смертности.

Согласно данным Госкомитета статистики, в Азербайджане значительно снизился коэффициент материнской смертности.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане Фарид Бабаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему ”Совершенствование законодательства по правам женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы“.

Бабаев отметил, что согласно последним данным, на 100 тысяч родов приходится 15 материнских смертей.

Он также подчеркнул, что официальная статистика свидетельствует о росте числа абортов в Азербайджане.

"Если бы в 2008-2009 годах в Азербайджане была принята национальная программа планирования семьи, то коэффициент материнской смертности составил бы сегодня 9,8, вместо 16,5", - сказал он.