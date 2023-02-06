Финансовая помощь, оказываемая газетам и веб-сайтам в Азербайджане, освобождается от налогов

Финансовая помощь, оказываемая газетам и веб-сайтам в Азербайджане, освобождается от налогов.

Финансовая помощь, оказываемая газетам и веб-сайтам в Азербайджане, освобождается от налогов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в Налоговый кодекс.

В примечании к проекту обосновывается, что статья 4 закона "О медиа" предусматривает содействие развитию медиа и стимулирование деятельности субъектов медиа. В соответствии с этим законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс.

Так, согласно проекту закона, предлагается освободить субъекты медиа от уплаты подоходного налога, налога на прибыль и упрощенного налога с финансовой помощи, предоставленной им соответствующим государственным учреждением.

В случае принятия поправки в Налоговый кодекс, она будет в силе в течение 3 лет, начиная с 1 января 2023 года. Данное изменение не будет распространяться на субъектов аудиовизуальных СМИ.