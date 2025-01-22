Филиз Бесим: Рост заболеваемости на фоне изменения климата опасен в частности для детей

Рост заболеваемости, связанный с изменением климата, представляет особую опасность для детей и пожилых людей.

Рост заболеваемости, связанный с изменением климата, представляет особую опасность для детей и пожилых людей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по вопросам здравоохранения парламента Северного Кипра Филиз Бесим на втором заседании председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран ТЮРКПА в Баку.

По ее словам, в рамках ТЮРКПА важно определить шаги, которые необходимо предпринять в связи с проблемами, вызванными изменением климата. "В настоящее время на Северном Кипре серьезной проблемой являются вода и здоровое питание. Учитывая, что это глобальная проблема, мы верим, что решение должно быть найдено совместно. Продовольственная безопасность имеет важное значение. Если пища, которую мы потребляем, угрожает нашему здоровью, то это уже серьезная проблема", — добавила она.