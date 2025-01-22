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Филиз Бесим: Рост заболеваемости на фоне изменения климата опасен в частности для детей

Филиз Бесим: Рост заболеваемости на фоне изменения климата опасен в частности для детей Рост заболеваемости, связанный с изменением климата, представляет особую опасность для детей и пожилых людей.
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 12:58
Филиз Бесим: Рост заболеваемости на фоне изменения климата опасен в частности для детей

Рост заболеваемости, связанный с изменением климата, представляет особую опасность для детей и пожилых людей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по вопросам здравоохранения парламента Северного Кипра Филиз Бесим на втором заседании председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран ТЮРКПА в Баку.

По ее словам, в рамках ТЮРКПА важно определить шаги, которые необходимо предпринять в связи с проблемами, вызванными изменением климата. "В настоящее время на Северном Кипре серьезной проблемой являются вода и здоровое питание. Учитывая, что это глобальная проблема, мы верим, что решение должно быть найдено совместно. Продовольственная безопасность имеет важное значение. Если пища, которую мы потребляем, угрожает нашему здоровью, то это уже серьезная проблема", — добавила она.

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Версия на английском языке Filiz Besim: Increase in morbidity due to climate change is dangerous for children in particular
Версия на азербайджанском языке Filiz Besim: İqlim dəyişmələri ilə bağlı xəstəliklərin artması çox təhlükəlidir

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