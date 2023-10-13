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Филиалы иностранных организаций электронных денег в Азербайджане будут штрафоваться за нарушение требований к безопасности

Филиалы иностранных организаций электронных денег в Азербайджане будут штрафоваться за нарушение требований к безопасности Филиалы иностранных организаций электронных денег в Азербайджане в случае нарушения требований по обеспечению безопасности денежных средств будут штрафоваться на сумму до 10 тыс. манатов.
Милли Меджлис
13 октября 2023 г. 11:24
Филиалы иностранных организаций электронных денег в Азербайджане будут штрафоваться за нарушение требований к безопасности

Филиалы иностранных организаций электронных денег в Азербайджане в случае нарушения требований по обеспечению безопасности денежных средств будут штрафоваться на сумму до 10 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях предлагается новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

Согласно поправке, за нарушение требований законодательства о безопасности денежных средств организацией электронных денег, в том числе ее местным филиалом, должностным лицам грозит штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. манатов, юридическим лицам - от 7 тыс. до 10 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Xarici elektron pul təşkilatının yerli filialı təhlükəsizliyə dair tələbləri pozarsa 10 min manatadək cərimələnəcək

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