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Фазиль Мустафа поблагодарил президента и первого вице-президента

Фазиль Мустафа поблагодарил президента и первого вице-президента "Хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за внимательное отношение к совершенному против меня террористическому акту. Я также благодарен всем своим коллегам-депутатам, которые поддержали меня".
Милли Меджлис
30 мая 2023 г. 12:03
Фазиль Мустафа поблагодарил президента и первого вице-президента
Фазиль Мустафа

"Хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за внимательное отношение после совершенного против меня террористического акта. Я также благодарен всем своим коллегам-депутатам, которые поддержали меня".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа сказал во время своего первого после двухмесячного перерыва выступления на пленарном заседании парламента, состоявшемся 30 мая.

"Работа, проделанная силовыми структурами в этой области, говорит о том, что подобные события не могут ни поколебать наше государство, ни напугать тех, кто работает во благо нашего государства", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafa Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür edib

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