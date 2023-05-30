Фазиль Мустафа поблагодарил президента и первого вице-президента

"Хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за внимательное отношение к совершенному против меня террористическому акту. Я также благодарен всем своим коллегам-депутатам, которые поддержали меня".

"Хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за внимательное отношение после совершенного против меня террористического акта. Я также благодарен всем своим коллегам-депутатам, которые поддержали меня".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа сказал во время своего первого после двухмесячного перерыва выступления на пленарном заседании парламента, состоявшемся 30 мая.

"Работа, проделанная силовыми структурами в этой области, говорит о том, что подобные события не могут ни поколебать наше государство, ни напугать тех, кто работает во благо нашего государства", - сказал он.