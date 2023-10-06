Фазаил Ибрагимли: Франция пытается выйти из унизительного положения, в котором оказалась

Франция пытается выйти из унизительного положения, в котором оказалась.

Франция пытается выйти из унизительного положения, в котором оказалась.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на сегодняшнем пленарном заседании парламента, комментируя принятую накануне предвзятую резолюцию Европарламента.

Ф.Ибрагимли отметил, что принятие подобной резолюции Европарламентом хоть и вызывает сожаление, но в то же время никого не удивляет.

Депутат подчеркнул, что руководство Франции, чья политика на Южном Кавказе потерпела крах, таким образом выразило свое отношение к Азербайджану: "Предвзятая резолюция была принята лишь для того, чтобы успокоить Армению. Одним словом, данный документ не окажет никакого влияния на Азербайджан”, - сказал он.

По его словам, Франция пытается таким образом выйти из унизительного положения, в котором оказалась. Азербайджан же всегда успешно справлялся со всеми задачами, сказал он.