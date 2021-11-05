Эстонские депутаты поздравили Азербайджан с Днем Победы

В связи с 8 ноября – Днем Победы Азербайджана эстонские депутаты приняли заявление.

В связи с 8 ноября – Днем Победы Азербайджана эстонские депутаты приняли заявление.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Поздравительное письмо в Милли Меджлис направил председатель рабочей группы по Азербайджану парламента Эстонии (Рийгикогу) Свен Сестер.

В письме выражается радость по поводу годовщины прекращения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией, приветствуется трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Эстонские парламентарии чтят память погибших во время войны, выражают их семьям и близким искренние соболезнования.

Подписавшие заявление члены межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан признают право всех стран региона на суверенитет и территориальную целостность, а также на защиту неприкосновенности международно признанных границ, желают успехов в восстановлении региона и призывают общины к тесному сотрудничеству.

Эстонские депутаты выразили поддержку Азербайджанской Республике в обеспечении прочного мира, интеграции и прогресса на освобожденных территориях.