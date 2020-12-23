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Эльман Рустамов: Валютные резервы ЦБА выросли на 3%

Эльман Рустамов: Валютные резервы ЦБА выросли на 3% Стратегические валютные резервы страны в течение года оставались стабильными
Милли Меджлис
23 декабря 2020 г. 13:28
Эльман Рустамов: Валютные резервы ЦБА выросли на 3%

2020 год прошел в рамках борьбы с пандемией. Все это сказалось и на экономике Азербайджана. Однако в результате принятых мер обеспечена макроэкономическая стабильность.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов во время обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2021 год на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, стратегические валютные резервы страны в течение года оставались стабильными: "Валютные резервы Центрального банка с начала года выросли на 3%".

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: “Bu il Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyyatları 3 faz artıb”

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