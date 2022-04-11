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Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка

Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка Сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены представления президента Азербайджана об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначени
Милли Меджлис
11 апреля 2022 г. 15:14
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов

Сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждены представления президента Азербайджана об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначении Талеха Кязимова членом правления Центрального банка.

Как сообщает Report, Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству, давший положительные заключения на оба представления, рекомендовал их для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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Версия на английском языке Elman Rustamov to be relieved from post of Central Bank Chairman
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov Mərkəzi Bankın sədri vəzifəsindən çıxarılır - FOTO

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