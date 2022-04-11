Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка

Сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены представления президента Азербайджана об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначени

Сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждены представления президента Азербайджана об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначении Талеха Кязимова членом правления Центрального банка.

Как сообщает Report, Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству, давший положительные заключения на оба представления, рекомендовал их для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.