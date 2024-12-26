Эльдар Ибрагимов: Дисциплинарных нарушений в деятельности депутатов парламента 7-го созыва не зафиксировано

16:01 За время деятельности Милли Меджлиса 7-го созыва дисциплинарных нарушений не зафиксировано, в комиссию не поступало никаких обращений.

За период деятельности Милли Меджлиса 7-го созыва дисциплинарных нарушений не зафиксировано, в комиссию никаких обращений в этой связи не поступало.

Об этом сообщил Report председатель Дисциплинарной комиссии Эльдар Ибрагимов.

По его словам, в период проведения осенней сессии Милли Меджлиса комиссия провела два заседания: "Первое заседание было посвящено формированию комиссии, а на втором обсуждались общие вопросы".

Отметим, что парламент 7-го созыва сформирован по итогам внеочередных выборов, состоявшихся 1 сентября 2024 года. Дисциплинарная комиссия была создана на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва, которое состоялось 23 сентября.