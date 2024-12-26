О нас

Эльдар Ибрагимов: Дисциплинарных нарушений в деятельности депутатов парламента 7-го созыва не зафиксировано

Эльдар Ибрагимов: Дисциплинарных нарушений в деятельности депутатов парламента 7-го созыва не зафиксировано 16:01 За время деятельности Милли Меджлиса 7-го созыва дисциплинарных нарушений не зафиксировано, в комиссию не поступало никаких обращений.
Милли Меджлис
26 декабря 2024 г. 16:27
Эльдар Ибрагимов: Дисциплинарных нарушений в деятельности депутатов парламента 7-го созыва не зафиксировано

За период деятельности Милли Меджлиса 7-го созыва дисциплинарных нарушений не зафиксировано, в комиссию никаких обращений в этой связи не поступало.

Об этом сообщил Report председатель Дисциплинарной комиссии Эльдар Ибрагимов.

По его словам, в период проведения осенней сессии Милли Меджлиса комиссия провела два заседания: "Первое заседание было посвящено формированию комиссии, а на втором обсуждались общие вопросы".

Отметим, что парламент 7-го созыва сформирован по итогам внеочередных выборов, состоявшихся 1 сентября 2024 года. Дисциплинарная комиссия была создана на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва, которое состоялось 23 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Eldar İbrahimov: VII çağırış Milli Məclisin fəaliyyəti dövründə heç bir intizam pozuntusu qeydə alınmayıb

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi