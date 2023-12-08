Депутат: Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан ждут в будущем еще большие победы

Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан в будущем ждут еще большие победы.

Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан в будущем ждут еще большие победы.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что на сегодняшний день перед Азербайджаном стоят очень серьезные миссии и цели.

"Мы должны еще больше укрепить нашу государственность, независимость и победу, ускорить проводимые в Карабахе работы по благоустройству и реконструкции. Несомненно, что Азербайджан успешно и достойно справится с этой миссией. В 2020 году Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева создал новую реальность не только в регионе, но и в мире. Несомненно, под руководством президента Ильхама Алиева нас ждут еще большие победы. Азербайджанский народ всегда выходил из всех испытаний, тесно сплотившись вокруг руководства страны. И на этот раз наш народ продемонстрирует большую мудрость, дальновидность и преданность своему лидеру", - сказал Мамедов.