Джаваншир Фейзиев освобожден от должности руководителя рабочей группы

Избраны руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

Избраны руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект постановления Милли Меджлиса «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

На должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания была выдвинута кандидатура Солтана Мамедова, а на должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Мавритания - Садига Гурбанова.

Проект постановления был вынесен на голосование и принят.

Ранее руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Великобритания был Джаваншир Фейзиев.