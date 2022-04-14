Джаваншира Фейзиева отстранят от руководства рабочей группы

Азербайджанские депутаты изберут руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Азербайджанские депутаты изберут руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, соответствующий проект постановления будет обсужден на завтрашнем заседании парламента.

Руководителей рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Великобритания будет выдвинут Солтан Мамедов, а на пост руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Мавритания - Садиг Гурбанов.

Отметим, что в настоящее время руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Великобритания является Джаваншир Фейзиев.