О нас
Аудио новости

Джаваншира Фейзиева отстранят от руководства рабочей группы

Джаваншира Фейзиева отстранят от руководства рабочей группы Азербайджанские депутаты изберут руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
14 апреля 2022 г. 14:41
Джаваншира Фейзиева отстранят от руководства рабочей группы

Азербайджанские депутаты изберут руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, соответствующий проект постановления будет обсужден на завтрашнем заседании парламента.

Руководителей рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Великобритания будет выдвинут Солтан Мамедов, а на пост руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Мавритания - Садиг Гурбанов.

Отметим, что в настоящее время руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан - Великобритания является Джаваншир Фейзиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cavanşir Feyziyev vəzifəsindən azad olunur

Другие новости из категории

В Азербайджане вносятся поправки в статью о невозвращении из-за границы средств в инвалюте
В Азербайджане вносятся поправки в статью о невозвращении из-за границы средств в инвалюте
12 апреля 2022 г. 14:13
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 15 апреля
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 15 апреля
12 апреля 2022 г. 13:57
Председатель АПБА о запрете России на ввоз азербайджанских помидоров
Председатель АПБА о запрете России на ввоз азербайджанских помидоров
12 апреля 2022 г. 13:41
Милли Меджлис принял законопроект О продовольственной безопасности во втором чтении
Милли Меджлис принял законопроект "О продовольственной безопасности" во втором чтении
12 апреля 2022 г. 13:26
Гошгар Техмезли: AQTA будет лишь регулирующим органом
Гошгар Техмезли: AQTA будет лишь регулирующим органом
12 апреля 2022 г. 13:23
Ввозимое в Азербайджан для учений Кавказский орел оборудование освобождается от налогов
Ввозимое в Азербайджан для учений "Кавказский орел" оборудование освобождается от налогов
12 апреля 2022 г. 12:27
Талех Кязимов: Обещаю выполнять поручения главы государства с высоким профессионализмом
Талех Кязимов: Обещаю выполнять поручения главы государства с высоким профессионализмом
12 апреля 2022 г. 12:21
Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа
Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа
12 апреля 2022 г. 12:13
Сиявуш Новрузов: Нужно было поблагодарить Эльмана Рустамова
Сиявуш Новрузов: Нужно было поблагодарить Эльмана Рустамова
12 апреля 2022 г. 12:08
Назначен новый член правления Центробанка Азербайджана
Назначен новый член правления Центробанка Азербайджана
12 апреля 2022 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi