Двое кандидатов в депутаты от ПЕА - безработные - СТАТИСТИКА

Обнародована статистика социального состава кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих 9 февраля этого года парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по работе с общественными объединениями и религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, социальный состав кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих 9 февраля этого года парламентских выборах следующий:

Число кандидатов - 123

Женщин - 28 человек

Мужчин - 95 человек

По возрастным группам:

18-35 лет - 18 человек

36-45 лет - 35 человек

46-60 лет - 40 человек

Старше 60 лет - 30 человек

По сферам деятельности:

Государственный сектор - 32 человека

Депутаты Милли Меджлиса - 45 человек

Члены муниципалитетов - 6 человек

По сфере здравоохранения - 6 человек

По сфере образования - 22 человека

Частный сектор - 10 человек

Временные безработные - 2 человека

По образованию:

Высшее - 123 человека

Научные степени:

Кандидат наук - 22 человека

Доктор наук - 21 человек

Председатели районных (городских) организаций ПЕА - 8 человек.