Двое кандидатов в депутаты от ПЕА - безработные - СТАТИСТИКА

Обнародована статистика социального состава кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих 9 февраля этого года парламентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по работе с общественными объединениями и религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.
По его словам, социальный состав кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих 9 февраля этого года парламентских выборах следующий:
Число кандидатов - 123
Женщин - 28 человек
Мужчин - 95 человек
По возрастным группам:
18-35 лет - 18 человек
36-45 лет - 35 человек
46-60 лет - 40 человек
Старше 60 лет - 30 человек
По сферам деятельности:
Государственный сектор - 32 человека
Депутаты Милли Меджлиса - 45 человек
Члены муниципалитетов - 6 человек
По сфере здравоохранения - 6 человек
По сфере образования - 22 человека
Частный сектор - 10 человек
Временные безработные - 2 человека
По образованию:
Высшее - 123 человека
Научные степени:
Кандидат наук - 22 человека
Доктор наук - 21 человек
Председатели районных (городских) организаций ПЕА - 8 человек.
Mirmahmud KazımoğluАвтор новости