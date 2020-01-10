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Двое кандидатов в депутаты от ПЕА - безработные - СТАТИСТИКА

Двое кандидатов в депутаты от ПЕА - безработные - СТАТИСТИКА

Обнародована статистика социального состава кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих 9 февраля этого года парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по работе с общественными объединениями и религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.  

По его словам, социальный состав кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих 9 февраля этого года парламентских выборах следующий: 

Число кандидатов - 123 

Женщин - 28 человек 

Мужчин - 95 человек 

По возрастным группам:

18-35 лет - 18 человек 

36-45 лет - 35 человек 

46-60 лет - 40 человек 

Старше 60 лет - 30 человек 

По сферам деятельности:

Государственный сектор - 32 человека 

Депутаты Милли Меджлиса - 45 человек 

Члены муниципалитетов - 6 человек 

По сфере здравоохранения - 6 человек 

По сфере образования - 22 человека

Частный сектор - 10 человек 

Временные безработные - 2 человека 

По образованию

Высшее - 123 человека 

Научные степени:

Кандидат наук - 22 человека 

Доктор наук - 21 человек 

Председатели районных (городских) организаций ПЕА - 8 человек.

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