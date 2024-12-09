Два посольства и одно генконсульство Азербайджана за рубежом сейчас не функционируют

В настоящее время посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генеральное консульство в Одессе, Украина, не функционируют.

В настоящее время посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генеральное консульство в Одессе, Украина, не функционируют.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов во время обсуждения нового законопроекта "О дипломатической службе" на совместном заседании с комитетом по правовой политике и государственному строительству.

По его словам, в 2001 году, когда был принят закон "О дипломатической службе", у Азербайджана было около 40 дипломатических миссий.

"Сегодня у нас действует 71 посольство, 5 постоянных представительств, 1 представительский офис в Палестине и 15 консульств", - сказал он.