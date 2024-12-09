О нас

Два посольства и одно генконсульство Азербайджана за рубежом сейчас не функционируют

Два посольства и одно генконсульство Азербайджана за рубежом сейчас не функционируют В настоящее время посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генеральное консульство в Одессе, Украина, не функционируют.
Милли Меджлис
9 декабря 2024 г. 14:53
Два посольства и одно генконсульство Азербайджана за рубежом сейчас не функционируют

В настоящее время посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генеральное консульство в Одессе, Украина, не функционируют.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов во время обсуждения нового законопроекта "О дипломатической службе" на совместном заседании с комитетом по правовой политике и государственному строительству.

По его словам, в 2001 году, когда был принят закон "О дипломатической службе", у Азербайджана было около 40 дипломатических миссий.

"Сегодня у нас действует 71 посольство, 5 постоянных представительств, 1 представительский офис в Палестине и 15 консульств", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's embassies in Libya, Syria, and consulate in Odesa сurrently non-operational
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki ölkədə səfirliyi, bir dövlətdə isə baş konsulluğu hazırda fəaliyyət göstərmir

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi