Доклад о работе муниципалитетов рекомендован на заседание Милли Меджлиса

Состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам

Состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам.

Как передает Report, в повестку заседания вошло 3 вопроса.

В первую очередь на обсуждение был вынесен документ "О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов".

Далее были обсуждены поправки в законопроект "О частичных изменениях в административно-территориальное деление Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской Автономной Республики" и др.

После обсуждений все три вопроса были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.