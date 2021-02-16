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Доклад о работе муниципалитетов рекомендован на заседание Милли Меджлиса

Доклад о работе муниципалитетов рекомендован на заседание Милли Меджлиса Состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам
Милли Меджлис
16 февраля 2021 г. 13:55
Доклад о работе муниципалитетов рекомендован на заседание Милли Меджлиса
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Состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам.

Как передает Report, в повестку заседания вошло 3 вопроса.

В первую очередь на обсуждение был вынесен документ "О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов".

Далее были обсуждены поправки в законопроект "О частичных изменениях в административно-территориальное деление Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской Автономной Республики" и др.

После обсуждений все три вопроса были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı məruzə Milli Məclisin iclasına tövsiyə edilib

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