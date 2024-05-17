Доклад: Изменение климата удвоило риски торговли людьми

Глобальные изменения климата удвоили риски торговли людьми, подвергнув опасности уязвимые слои населения - женщин и детей.

Глобальные изменения климата удвоили риски торговли людьми, подвергнув опасности уязвимые слои населения - женщин и детей.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

В докладе приводятся данные международных организаций в 2020 году, согласно которым были обнаружены только 42% женщин-жертв торговли людьми и 23% мужчин-жертв. 0,7% из них занимались попрошайничеством, 0,9% - были принуждены к браку, 10,2% - преступной деятельности, 38% - сексуальной эксплуатации, 39% - труду и 10,3% - другим формам эксплуатации.