Дочь депутата ММ Евды Абрамова сообщила о состоянии здоровья отца

"Мой отец сейчас находится в реанимации. Есть небольшое улучшение здоровья".

Об этом Report сообщила дочь депутата Милли Меджлиса Евды Абрамова Басти Юсифова.

"Врачи говорят, что если все будет хорошо, его переведут в палату", - сказала дочь депутата.

Еврей по национальности Евда Абрамов родился в 1948 году в поселке Красная Слобода Губинского района Азербайджана. Он представляет в парламенте правящую партию "Ени Азербайджан", является заместителем председателя парламентского комитета по правам человека.

У депутата несколько лет проблемы со здоровьем, сейчас его лечение продолжается в Центральной клинической больнице.