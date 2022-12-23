Для резидентов освобожденных территорий импорт сырья будет освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет.
Как сообщает Report, проект поправок в закон "О таможенном тарифе" был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли меджлиса.
Проект поправок предусматривает освобождение от таможенных пошлин на ввоз сырья и материалов по отраслям производственной деятельности резидентами освобожденных от оккупации территорий, зарегистрированных для целей НДС, сроком на 10 лет с 1 января 2023 года.
Перечень данного сырья и материалов будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.
Проект поправок в закон был принят в III чтении после обсуждения.