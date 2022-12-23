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Для резидентов освобожденных территорий импорт сырья будет освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет

Для резидентов освобожденных территорий импорт сырья будет освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет Для резидентов освобожденных территорий импорт сырья будет освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет.
Милли Меджлис
23 декабря 2022 г. 13:06
Для резидентов освобожденных территорий импорт сырья будет освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет

Для резидентов освобожденных территорий импорт сырья будет освобожден от таможенных пошлин сроком на 10 лет.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О таможенном тарифе" был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании Милли меджлиса.

Проект поправок предусматривает освобождение от таможенных пошлин на ввоз сырья и материалов по отраслям производственной деятельности резидентами освобожденных от оккупации территорий, зарегистрированных для целей НДС, сроком на 10 лет с 1 января 2023 года.

Перечень данного сырья и материалов будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.

Проект поправок в закон был принят в III чтении после обсуждения.

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Версия на английском языке Import of raw materials for residents of liberated territories to be exempted from customs duties for 10 years
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərin rezidentləri üçün xammal idxalı 10 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad olunacaq

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