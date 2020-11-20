Для лиц со званием "Герой Отечественной войны" предусматриваются уступки

В связи с этим в соответствующие законы будут внесены поправки

"Лица, получившие звание "Герой Отечественной войны", смогут воспользоваться предусмотренными законом уступками".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал первый вице-спикер ММ Али Гусейнли при представлении в первом чтении законопроектов "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики” в связи с учреждением орденов и медалей в честь победы в Отечественной войне, и учреждении звания "Герой Отечественной войны".

По его словам, в связи с этим в соответствующие законы будут внесены поправки.