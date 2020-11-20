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Для лиц со званием "Герой Отечественной войны" предусматриваются уступки

Для лиц со званием "Герой Отечественной войны" предусматриваются уступки В связи с этим в соответствующие законы будут внесены поправки
Милли Меджлис
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20 ноября 2020 г. 12:52
Для лиц со званием Герой Отечественной войны предусматриваются уступки

"Лица, получившие звание "Герой Отечественной войны", смогут воспользоваться предусмотренными законом уступками".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал первый вице-спикер ММ Али Гусейнли при представлении в первом чтении законопроектов "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики” в связи с учреждением орденов и медалей в честь победы в Отечественной войне, и учреждении звания "Герой Отечественной войны".

По его словам, в связи с этим в соответствующие законы будут внесены поправки.

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Версия на азербайджанском языке "Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adını almış şəxslərə güzəştlər olacaq

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